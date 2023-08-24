《消失的她》《孤注一掷》等 5 部电影联合抵制网络水军，悬赏总奖金达 300 万元

IT之家 8 月 24 日消息，今日，《消失的她》《超能一家人》《热烈》《巨齿鲨 2・深渊》《孤注一掷》五部电影发布联合公告，抵制“网络水军”。

公告称，五部影片自上映以来，遭受“网络水军”不同程度和形式的恶意攻击，对影片口碑和声誉造成伤害。现就上述行为，面向社会各界悬赏征集有关犯罪嫌疑人及 / 或侵权人的相关线索。

征集线索的范围包括，以营利为目的，有组织、有预谋地通过有偿接发任务等方式，雇佣、操控、充当“网络水军”，在豆瓣、微博、抖音、快手、小红书、猫眼和淘票票等网络平台，针对上述影片发表子虚乌有的负面恶意评论等降低影片社会评价的行为。

公告还显示，对提供下列线索、证据的相关人士，一经查证属实，将给予总金额不超过 300 万元人民币的奖励，悬赏时效自 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日。

截至 2023 年 8 月 24 日 17:14，上述影片票房如下：

《消失的她》 35.22 亿元

《孤注一掷》 31.06 亿元

《热烈》 8.81 亿元

《巨齿鲨 2・深渊》 7.87 亿元

《超能一家人》 3.00 亿元

以上票房数据来源于猫眼专业版

IT之家附公告全文：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。