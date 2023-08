IT之家 8 月 20 日消息,据猫眼专业版数据,电影《灌篮高手》8 月 19 日结束公映,累计总票房 6.59 亿,总观影人次 1817.9 万。

据介绍,电影《灌篮高手》上映至今共打破 15 项纪录,获得 69 项里程碑成就,成为内地影史五一档动画片票房冠军,同时获得第 46 届日本电影学院奖“最佳动画片”奖项。

动画电影《灌篮高手 The First SLAM DUNK》改编自漫画《灌篮高手》,由井上雄彦担任导演和编剧,主演包括仲村宗悟、笠间淳、木村昴、神尾晋一郎、三宅健太等。影片已于 2022 年 12 月 3 日在日本上映,以宫城良田为主线,讲述湘北高中 VS 山王工业的比赛。

IT之家此前报道,该片于 4 月 20 日在内地正式上映,据灯塔专业版数据,该片上映三天之后内地总票房突破 3 亿,累计观影人次 817 万,观影用户评分 9.4。

