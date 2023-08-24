撼讯预热新款 RX 7800 XT / 7700 XT 显卡，预计 9 月初推出

IT之家 8 月 24 日消息，撼讯现已在社交平台预热了其新款 AMD 显卡，预计为 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT。

据外媒 VideoCardz 的最新消息，RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 将在当地时间 8 月 25 日正式发布。IT之家得到的消息称，AMD 新款显卡可能会在 9 月初正式推出。

RX 7800 XT / RX 7700 XT 显卡爆料参数如下：

据爆料，RX 7800 XT 显卡将采用 Navi 32 GPU，配备 60CU，即 3840 流处理器，频率可达 2.5GHz；显存为 16GB 256bit 18Gbps GDDR6。RX 7800 XT 的规格与 AMD 老款 RX 6800 相似，均为 60 CU + 16GB 256bit 显存。

RX 7700 XT 显卡暂无准确配置信息。作为参考，老款 RX 6700 XT 为 40CU + 12GB 192bit 显存。

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