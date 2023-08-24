英伟达称 47% 的显卡用户升级使用 GeForce RTX

IT之家 8 月 24 日消息，英伟达今天公布的最新财报业绩显示，游戏业务收入为 24.9 亿美元，同比增长 22%、环比增长 11%，管理层认为库存和需求水平恢复正常。
英伟达首席财务官科莱特・克雷斯（Colette Kress）在财报电话会议中发表讲话，IT之家翻译如下：
适用于笔记本和桌面的 GeForce RTX 40 系列进一步推动了公司游戏业务的增长，终端消费者的需求稳健，且符合常规季节性需求。
我们相信在经历了去年的放缓之后，全球终端需求已恢复增长，出现了巨大的升级机遇。
在我们的终端客户群体中，只有 47% 升级到 GeForce RTX 显卡，只有 20% 升级到 RTX 3060 及更高性能的 RTX GPU。
克雷斯表示在笔记本电脑领域，GeForce RTX 4060 GPU 将会领跑，带动公司游戏业务的快速增长。
克雷斯还表示配备独立英伟达 RTX 独立显卡的笔记本日益受到消费者欢迎，在某些市场已经超过了台式机 GPU。
克雷斯认为在返校季和圣诞购物季上移动 RTX 显卡需求量很大，需要提前备货、加大产能，满足消费者需求。
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