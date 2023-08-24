消息称英伟达 RTX 4060 Ti 显卡将降价，应对 AMD 新款 Navi 32 型号

IT之家 8 月 24 日消息，据“摩尔定律已死”的消息，英伟达 RTX 4060 Ti 显卡将在数周内降价，以应对 AMD 即将发布的 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡。

英伟达 RTX 4060 Ti 8G 显卡的建议零售价为 3199 元。目前，市场在售的 RTX 4060 Ti 8GB 型号很多在 3199 元以上。

据 IT 之家此前报道，AMD 即将发布的新品预计为 RX 7800 XT / RX 7700 XT 显卡，发布时间预计为 8 月 26 日。

据爆料，RX 7800 XT 显卡将采用 Navi 32 GPU，配备 60CU，即 3840 流处理器，频率可达 2.5GHz；显存为 16GB 256bit 18Gbps GDDR6。RX 7800 XT 的规格与 AMD 老款 RX 6800 相似，均为 60 CU + 16GB 256bit 显存。

RX 7700 XT 显卡暂无准确配置信息。作为参考，老款 RX 6700 XT 为 40CU + 12GB 192bit 显存。

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