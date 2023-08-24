老蛙将推出 1.33X 变形宽银幕附加镜头和 3 支 1.5X 镜头

IT之家 8 月 24 日消息，长庚光学（Venus Optics，又称老蛙 / LAOWA）宣布将推出 1.33X 变形宽银幕附加镜头和 3 支 S35 Nanomorph 1.5X 变形宽银幕镜头，包括 20mm T2.2 以及 65mm、80mm T2.4 三个焦段。

据介绍，S35 Nanomorph 1.5X 变形宽银幕镜头采用 S35 画幅，提高 蓝 / 橙 / 银 三色拉丝炫光，拥有 1.5X 恒定变形倍率不“胖”脸，支持电影级椭圆光斑、更短的最近对焦距离，还有 PL / EF /E/ R / Z / X / L / DL / M4/3 多种无反卡口可选。

IT之家注意到，老蛙 S35 Nanomorph 1.5X 镜头目前已经上架京东，但只有 27mm、35mm、50mm 型号，显示为 6480 元，感兴趣的用户可以看一下。

老蛙表示，后期还会发布 20mm T2.2 和 65mm、80mm T2.4 三个新焦段，以及 1.33X 前置附加镜（带来专业级变宽特性体验）。

此外，Proteus 2X 变形宽银幕已经发布了 35mm、45mm、60mm、85mm 4 种焦段，后期会上新 20mm、24mm、28mm、100mm 这 4 种新焦段。

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