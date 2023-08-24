紫光展锐官宣“长虹儿童电话手表 V5”，搭载旗下 W377 芯片

IT之家 8 月 24 日消息，紫光展锐官方微博今日发文官宣“长虹儿童电话手表 V5”，官方表示，“长虹儿童电话手表 V5 内置紫光展锐 W377 穿戴芯片，致力于专业趣味运动，可提供精准、实时的运动监测和使用体验，还能和长虹家电系统互联互通，秒变智慧家庭控制终端~”

IT之家经过查询得知，长虹儿童电话手表 V5 目前在各大电商平台及长虹官网中均未上架，因此紫光展锐的“官宣”举动反而首度曝光了这一产品。

▲ 图源 紫光展锐官方微博

从海报中可看出，这款长虹儿童电话手表 V5 采用了类似手机的“全面屏”风格 ID 设计，前置摄像头隐藏于边框中，表体表带都采用了粉色硬质塑料设计，结合长虹此前推出的 D1 智能手表，预计这款长虹儿童电话手表 V5 还将推出对应的蓝色版本。

而这款长虹儿童电话手表 V5 所搭载的紫光展锐 W377 芯片，IT之家此前曾报道，其采用双核 Arm Cortex A53 处理器，主频达到 1.3GHz，封装尺寸小，多媒体能力较上一代显著提升。W377 集成了 2G / 3G / 4G、蓝牙、Wi-Fi、GNSS，PCB 布局灵活，采用 28nm HPC + 工艺，官方宣称“能效提高 30% 以上”。

紫光展锐此前还表示，W377 芯片支持全球通网络连接和高清视频通话，连接更加稳定、高速，通话和定位在全球 200 多个国家和地区畅行无阻，同时采用紫光展锐九重定位技术，提供高精度定位 SDK 和云平台，可支持亚米级高精度定位，因此也相当适合这样一款“儿童手表”。

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