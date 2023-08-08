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中兴小鲜 50 5G 手机今日开售：搭载国产紫光展锐 T760 5G 芯片，699 元起

2023/8/8 18:39:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 8 日消息，中兴小鲜 50 今日正式开售，只提供 4GB+128GB、6GB+128GB 两种配置，售价分别为 699 元和 799 元。

这款手机搭载紫光展锐 T760 5G 处理器，该处理器使用 6nm EUV 制程制造，拥有 4× 2.2GHz Cortex-A76 + 4× Crotex-A55 核心，辅以 Mail G57 GPU。

中兴小鲜 50 采用 6.52 英寸 1600×720 LCD 水滴屏，支持 90Hz 刷新率、180Hz 触控采样率、83% NTSC 色域；相机方面，该机前置 500 万像素自拍摄像头，后置 1300 万像素单摄；新机内置 4000mAh 电池，支持 5W 充电。

其它方面，中兴小鲜 50 手机提供 3.5mm 耳机孔，搭载基于 Android 13 的 MyOS 13 系统，内置中兴灵犀性能引擎，号称系统 48 个月稳固如新。

中兴小鲜 50 手机提供时光灰、春晖绿两款配色，4+128GB 699 元、6+128GB 799 元，将在中国电信渠道销售。IT之家附官方一图知：

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关键词：中兴小鲜 50

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