紫光展锐与移远通信推出 5G 模组新品：运行频率 850MHz，NPU 算力 8 TOPS

IT之家 8 月 4 日消息，紫光展锐联合移远通信推出搭载展锐 P7885 的全新 5G 智能模组 ——SG530C-CN，采用 6nm EUV 先进工艺、八核 1+3+4 三丛集 CPU 架构，集成 Arm Mali-G57 四核 GPU，运行频率 850MHz，NPU 算力达到 8 TOPS。

图源紫光展锐微博

IT之家从紫光展锐获悉，移远通信 SG530C-CN 模组基于紫光展锐 P7885 开发，符合 3GPP Release 15 标准，除了支持 5G NSA 和 SA 模式外，还向下兼容 4G / 3G 网络，同时支持 Wi-Fi、蓝牙等多种网络制式。

同时，SG530C-CN 还支持 5G NR & 4G LTE 多输入多输出技术（MIMO），可以在接收端同时、同频段地使用多个接收天线，从而大幅降低误码率、改善通信质量。

图源移远通信官方

此外，SG530C-CN 在支持 4K H.265/ H.264 60FPS 视频编解码的基础上，可实现最多支持 4 个摄像头视频流同时输入、双屏 / 三屏异显等功能。

面向多行业智能终端，SG530C-CN 内置多星座 GNSS 接收机，支持 GPS、GLONASS、BDS 和 Galileo 定位系统，还集成了包括 PCIe、DisplayPort、USB3.1 等接口功能。

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