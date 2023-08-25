苹果 iPhone 15 Pro 数据线曝光：长 70cm、支持 USB4 Gen 2、功率 150W

IT之家 8 月 25 日消息，关于苹果手机数据线的信息再次曝光，消息源 Majin Bu 发布推文，表示苹果内部已经为 iPhone 15 Pro 测试了 Thunderbolt 线缆，并分享了相关信息。

IT之家在此附上推文截图，该消息源表示这款 Thunderbolt 线缆同样采用编织线缆，长度为 70 厘米，从图片来看要比主流线缆要粗一圈，其重量为 20 克。

爆料称该线缆采用 USB 4 Gen 2 协议，支持外接 4K@60Hz 显示器，供电功率为 150W。根据曝光的测试截图，这款工程显然在 USB 3.2 下最高传输速率为 10Gbps；在 USB 4 Gen 2 下最高可以达到 20Gbps。

消息源表示苹果正在为 iPhone 15 Pro 机型测试 Thunderbolt 线缆，但目前无法确认是否会随附出现在包装中，也不清楚苹果是否会选择零售。

近期关于 iPhone 15 系列数据线的爆料很多，在正式发布之前仅供参考。

IT之家从后续推文中，还发现该网友分享了 iPhone 15 Pro 系列的 USB-C 尾插颜色，表示该系列机型会有灰色、深蓝色和黑色 3 种颜色，没有第 4 种颜色。

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