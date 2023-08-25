苹果新专利：在车内定位 iPhone 等移动设备位置

IT之家 8 月 25 日消息，根据美国商标和专利局近期公示的清单，苹果公司获得了一项名为《车内定位移动设备的系统和方式》专利，概述了在车内狭窄空间内如何定位 iPhone 等移动设备。

IT之家注：Find My 服务现阶段没有使用 UWB 来追踪 iPhone 或者 iPad，而是依赖 GPS 等相关辅助技术追踪，其定位精度不高，无法向用户明确告知 iPhone 在车内的确切位置。

除了拨打电话方式外，苹果在专利中概述了一种新的方式，主要利用多个信号发生器和遍布车辆的传感器，通过串联移动设备中的相关传感器，用于检测其位置所在。

在专利中概述了包括红外线、Wi-Fi、蓝牙和音频声音等多种信号生成技术。

专利中表示通过信号发生器和传感器之间的相互作用，使用相关算法撇除车内座椅等障碍物，可以准确定位 iPhone 等移动设备在车内的位置。

苹果还建议使用惯性测量单元（IMU）可以完成类似的工作。当车辆移动时，IMU 连续收集运动数据，然后由汽车的计算机收集和分析。

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