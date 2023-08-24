苹果 iOS 17 提前告警，建议用户在手机信号较差的地区下载离线地图

IT之家 8 月 24 日消息，苹果日前放出了 iOS 17 首个开发者预览版更新，在增强锁屏个性化等诸多系统级改进之外，也优化了钱包、照片等原生应用。

用户使用 iOS 17 的苹果地图应用，最直观的改变就是可以下载特定地区的数据包，以便于在离线状态下使用。

IT之家注：用户下载数据包到本地之后，可以使用驾驶、步行、骑自行车和公共交通等交通方式的路线导航，而且还会看到预计到达目的地的时间等信息。

尽管苹果地图比谷歌地图晚了好几年，但苹果对这一功能实现得非常好。有 Reddit 用户发现，如果您想前往某个地区，苹果会在你进入信号较差区域前提醒您提前下载离线地图。

简单来说，当你在运行 iOS 17 的 iPhone 上规划路线时，苹果地图帮你检查路线上是否存在信号弱区域。

如果系统发现您在到达目的地之前手机信号会很差，则路线选项中将自动包含一个链接，点击即可下载涵盖当前路线的离线地图。这意味着用户将不会再因为粗心且手机没有信号而迷路。

现阶段我们还不清楚苹果地图如何判断用户需求而显示这一提醒，外媒认为它可能是基于其他苹果用户收集的遥测数据，而且可能存在地区限制，预计后续可能会适用于更广泛的地区。

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