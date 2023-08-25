大众在欧洲开启 ID.7 电动轿车预售：5.7 万欧元起，国产版下月开售

IT之家 8 月 25 日消息，前段时间IT之家报道了大众最新的纯电旗舰轿车 ID.7 在德国埃姆登工厂投产的消息，目前，该车已于当地时间周四开始向欧洲客户预售，起售价为 56995 欧元（当前约 45 万元人民币）。

据介绍，这款新车是大众 ID.系列的第六款车型（包括 ID.3/4/5/6 及厢型车 ID.Buzz），将包括 Pro 和 Pro S 及搭载双电机全轮驱动系统的 GTX 运动版车型。

入门车型的起售价为 56995 欧元，提供 77kWh 容量电池，可实现 621 公里的 WLTC 续航里程。动力方面，该车输出功率为 210kW（或 281 马力），峰值扭矩 545N・m。大众将该车形容为“效率冠军”：受益于空气动力学优化设计，该车的百公里平均电耗为 14.1kWh-16.3kWh。

大众表示，该车提供了有无钥匙车锁、AR-HUD、“Discover Pro Max”导航系统等多种配置，将标配包括行车辅助系统、车道辅助系统、紧急辅助系统、区域视角等在内的主动安全功能。

此外，新车还可选装包含记忆和按摩功能的 ergoActive 舒适座椅、“更便捷”的进入功能和 30 种不同颜色的氛围灯，以及额外的安全气囊、12 扬声器 + 1 中置扬声器的哈曼卡顿音响，其具有 700 瓦的功率、16 通道数字功放和低音炮。

至于 Pro S 车型，该车预计今年晚些时候在欧洲上市，其配备了 86kWh 的电池，续航里程约 435 英里（约 700.06 公里）。新车国产车型为 ID.7 VIZZION，此前已于上海车展亮相，预计 9 月在国内市场上市开售。

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