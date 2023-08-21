小鹏汽车：通过降低成本和与大众合作，将缩小公司的亏损

IT之家 8 月 21 日消息，小鹏汽车周一在接受 CNBC 采访时表示，该公司期望通过降低成本和与大众合作，来缩小公司的亏损。周五，小鹏汽车公布了自 2020 年 8 月在美国上市以来最大的季度亏损，其第二季度净亏损为 28 亿元人民币，高于 Refinitiv 预期的 21.3 亿元人民币。其在美国上市的股票周五收跌 4.28%。周一下午，小鹏在香港上市的股票上涨超过 2%。

IT之家注意到，小鹏第二季度交付了 23,205 辆汽车，比去年同期的 34,422 辆下降了 32.58%。周五，小鹏汽车首席执行官何小鹏表示，公司正在全面削减成本，并预计这将“在 2024 年显著提高毛利率”。据 4 月份彭博社报道，该公司计划降低制造成本，包括到 2024 年底将智能驾驶功能的成本降低 50%。

小鹏副董事长兼联席总裁顾宏地周一在 CNBC 的《亚洲街头标志》节目中表示：“从费用方面来看，我们经历了非常重大的业务重组以及改变，我们开始看到我们的业务正在恢复增长势头。”

小鹏正努力在今年恢复业务，因为其股价在 2022 年下跌了超过 80%，该公司面临着宏观经济环境的挑战和国内竞争对手和特斯拉之间的价格战。

顾宏地称：“需求方面实际上仍然相当强劲。我认为尽管经济背景如此，它仍然在持续增长。但与此同时，竞争在上半年加剧了，更多的参与者推出了更多的新型号，并在价格竞争方面非常激进。”

他说：“为了获得更好的盈利能力，我们也花了很多时间进行成本削减。明年晚些时候，我们预计我们的整车 BOM（物料清单）成本将降低高达 25%，这将提高盈利能力。”

美银证券周一在一份报告中表示，预计小鹏与大众的合作将“改善其财务状况，并可能提高其供应链管理”。美银证券将小鹏从“中性”升级为“买入”，目标价为每股 22 美元，高于之前的 16.3 美元。

7 月下旬，德国大众集团表示，将向小鹏注资约 7 亿美元，并持有该公司 4.99% 的股份。双方将共同开发两款新型电动汽车，将采用小鹏汽车面向中国市场的先进驾驶辅助软件，并计划于 2026 年推出。

顾宏地表示：“通过与大众汽车的合作，预计这将从明年开始对我们的利润作出有意义的贡献。因此，这也是我们可以用来提高盈利能力的另一个工具。”

除了计划推出的新车型外，顾宏地表示，小鹏还将在明年推出“当前车型的更新版本”，“我们预计这些新车型将带来更有利的毛利率，这也将有助于提升我们的盈利能力和产品组合。”

小鹏 G6 将于第二季度末推出，有望将提高该公司的毛利率。

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