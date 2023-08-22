大众 ID.7 旗舰电动轿车投产，国产下月开售

IT之家 8 月 22 日消息，大众汽车已经在其位于德国埃姆登的工厂开始生产其新的旗舰电动轿车 ID.7。ID.7 是大众迄今为止最大的电动车型，也是继 ID.4 之后第二款基于 MEB 平台的全球车型。

大众汽车周一在其社交媒体账户上发布消息，称其在埃姆登工厂“庆祝了该轿车的象征性生产启动”。

ID.7 将是从现在到 2026 年期间推出的 10 款新大众电动汽车之一。大众还计划推出一款售价低于 25000 欧元（IT之家备注：当前约 19.9 万元人民币）的入门级车型，并与 ID.7 一起推出一款新型电动紧凑型 SUV。

大众在今年 1 月的 CES 展上首次展示了 ID.7 电动轿车，当时大众承诺要推出一款比其迄今为止发布的任何一款基于 MEB 平台的车型都更强大和高效的旗舰电动汽车。大众在 4 月正式发布了 ID.7，并同时在北美、欧洲和中国等主要市场推出。ID.7 将首先推出 Pro 版本，Pro 版本配备 77 千瓦时电池，续航里程可达 382 英里（约 614.77 公里）。此外，还将推出一款 ID.7 Pro S，配备 86 千瓦时的电池，续航里程可达 435 英里（约 700.06 公里）。

大众公司称其新的“电动豪华轿车”是为长途旅行而设计的，具有长距离续航能力、宽敞舒适的内饰和先进的技术。大众称其旗舰电动汽车为“效率冠军”，具有优化的空气动力学和新一代驱动系统。作为迄今为止最具空气动力学特性的 ID 车型，ID.7 具有低矮的车头、类似跑车的车顶和逐渐变窄的车尾。此外，ID.7 拥有几乎完全封闭的底盘、新开发的轮罩，能以最小的能量损失引导空气流动。

随着大众汽车周一在其埃姆登工厂启动 ID.7 生产，这款电动汽车预计将于今年秋季在欧洲上市，随后于 2024 年在北美上市。大众已经投资了超过 10 亿欧元来改造该工厂，以适应新的电动时代。

同时，国产全新 ID.7 VIZZION 车型预计将于 9 月在国内市场上市开售，市场起售价或将保持在 25 万元上下。新车将提供后驱单电机以及双电机四驱版车型供消费者选购，单电机版最大功率 150kW，并适配 84.8kWh 三元锂电池组，CLTC 最大续航里程可达 642km，而双电机车型则将在头部加入 80kW 的前电机。

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