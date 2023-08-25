索尼宣布收购耳机制造商 Audeze，以加强 PlayStation 游戏音频体验

IT之家 8 月 25 日消息，索尼互动娱乐有限责任公司（简称“SIE”）今天宣布，就收购音频技术品牌和高端游戏耳机制造商 Audeze 达成协议，此次收购将加强 SIE 在 PlayStation 游戏音频体验方面的创新。

▲ 图源索尼官网

SIE 高级副总裁 Hideaki Nishino 表示，Audeze 是耳机的顶级品牌，此次收购凸显了索尼对创新的关注，并为 PlayStation 玩家提供最佳的音频体验。

他还补充道： “我们很高兴将 Audeze 的专业知识带入 PlayStation 生态系统，以 PlayStation 5 的 Tempest 3D AudioTech 和 Pulse 3D 无线耳机为基础，取得更大的进步。”

Audeze 首席执行官 Sankar Thiagasamudram 则表示，索尼为 Audeze 提供了一个扩展业务的独特机会，公司将继续履行为录音专业人士、发烧友和游戏玩家提供一流耳机的使命。

▲ 图源 Audeze 官网

IT之家从官方新闻稿了解到，Audeze 被索尼收购之后将继续独立运营，在享受 PlayStation 生态系统的诸多福利之外，会继续为 Xbox、PC 等平台开发产品。由于合同承诺，本次交易的条款（包括收购成本）未披露。

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