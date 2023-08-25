别克微蓝 6 纯电轿车 430km 版上市，售价 11.28 万元起

IT之家 8 月 25 日消息，别克汽车今日宣布，微蓝 6 纯电轿车 430km 版全新上市，共推出舒享版和越享版两款车型，售价分别为 11.28 万元和 11.58 万元。

▲ 图源别克官方，下同

IT之家从别克官方了解到，这款车身尺寸 4673x1817x1519mm，轴距 2660mm，采用高性能 BFI 一体化车身结构，车身增加多条贯穿式防撞横梁设计，为电池包提供全方位碰撞保护。车身提供极光银、松石青、雪域白三种配色。

该车配备最大功率 130kW 的高效永磁同步电机，最大扭矩 265N・m，CLTC 工况电耗低至 12.7kW・h，0-50km/h加速用时 3.0 秒。

车内采用别克经典的悬浮式展翼环抱座舱布局，配备 10 英寸全液晶仪表盘和 10 英寸高清触摸屏，搭载别克 eConnect 智联科技，配备带电动遮阳帘的一体式全景天幕电动座椅、纳米级防 PM2.5 空调滤芯、自动恒温空调等配置。

别克微蓝 6 纯电轿车 430km 版舒享版售价为 11.28 万元，430km 越享版售价为 11.58 万元。

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