游戏《无人深空》“回响”新版本更新上线，正式预告视频公布

IT之家 8 月 25 日消息，《无人深空》是一款著名的“知耻而后勇”的游戏，游戏在 2016 年推出时由于“前期营销过大”但“实际质量不足”而暴雷，不过游戏开发商 Hello Games 并没有跑路，而是默默更新游戏至今，从而挽回了游戏玩家中的声誉。

Hello Games 今日推送了 《无人深空》新版本“回响”的大型更新，并放出了正式预告视频。

▲ 图源 IGN 所发布的《无人深空》“回响”更新预告片

此次的更新带来了众多新内容，其中包括追加新的机械生命体、全新的战术太空战斗、新武器 / 工具、还加入了丰富的专属奖励与相关活动等。

在性能方面上，游戏不仅提升了 PSVR2 图像渲染质量，并且为 Switch 版添加了 FSR2 以改进视觉效果。此外，开发团队还提高了游戏体验质量、并修复了大量已知 BUG。

IT之家经过查询得知，游戏《无人深空》自 2016 年 8 月 13 日上市以来，包含本次更新，已经推出了 28 个更新，引入了新的建筑玩法、各种模式并增强了画面表现，还提供了 PSVR 2 支持及 Mac 和 Switch 版本，Steam 平台上游戏最近评分为“特别好评”，整体评分为“多半好评”。

▲ 图源 Steam 平台相关界面

工作室负责人 Sean Murray 在此前《无人深空》7 周年纪念视频中表示，他已经在为这款游戏工作了差不多三分之一的人生，游戏的成功超出了团队的计划和梦想，在游戏的每次更新、每个视频、每个功能和每行补丁说明背后，都是团队所付出的心血。

▲ 图源《无人深空》官方海报

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