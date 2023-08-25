星河动力助力吉林一号宽幅 02A 卫星上天：后者可拍 150km 宽巨幅照片，分辨率 0.5 米

IT之家 8 月 25 日消息，据星河动力航天官方公众号消息，2023 年 8 月 25 日 12 时 59 分，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥八）运载火箭，顺利将吉林一号宽幅 02A 星精确送入预定轨道。

此次任务是谷神星一号系列商业运载火箭的连续第八次成功发射，是本年度的连续第四次成功发射，也是 35 天内实施的第三次发射。

▲ 图源 星河动力航天官方公众号

IT之家经过查询得知，“吉林一号”宽幅 02A 星是由长光卫星技术股份有限公司出资自研的新一代覆盖型卫星的首发星，其有效载荷为一台离轴四反光学相机。

据悉，宽幅 02A 星在设计制造阶段实现多项关键技术突破，在性能指标与“吉林一号”宽幅 01 系列卫星相当的前提下，整星重量成功由宽幅 01 星的 1200kg 级降至 230kg 级，将为用户提供 150km 幅宽、0.5m 分辨率的高清卫星影像产品，具备高分辨、大幅宽、高速数传、低成本的特点。

卫星发射成功后，将进一步加速“吉林一号”卫星星座的组网进程，扩增“吉林一号”大幅宽、高分辨遥感信息资源，可为国土资源普查、智慧城市、农林业开发等领域提供更丰富的遥感数据和产品服务。

目前，谷神星一号运载火箭已进入密集发射期，预计近期还将迎来该型火箭的第九次陆地发射及首次海上发射。未来，星河动力航天公司将在助力我国低成本快速进入轨道空间的道路上，发挥更大的价值。

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