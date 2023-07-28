首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 科学探索>天文航天

命名 NASA+：美国国家航空航天局将推自己的流媒体服务，免费无广告

2023/7/28 17:54:12 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 28 日消息，美国国家航空航天局 NASA 今日宣布了名为 NASA+ 的点播流媒体平台，将于今年夏季晚些时候推出

据介绍，观众通过 NASA+ 将能够观看该机构荣获艾美奖的现场报道，并通过各种原创视频系列深入了解 NASA 的任务。

NASA+ 将包含各种内容，包括 NASA Explorers、The Color of Space、NASA Talks、Space Out、First Light、Mars Is Hard 和 Artemis I Path To The Pad。该机构已经提供了太空直播，NASA+ 流媒体服务还将在推出时加入一些新的视频内容。

IT之家发现，与其他商业流媒体平台不同，NASA+ 将成为一项免费的流媒体服务，提供无广告体验。NASA 表示其流媒体服务不需要订阅，观众将能够通过网络浏览器、Android 和 iOS 上升级的 NASA 应用程序，以及 Apple TV、Roku 和 Fire TV 等数字媒体播放器来访问 NASA+。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：NASA流媒体

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用