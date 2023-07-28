命名 NASA+：美国国家航空航天局将推自己的流媒体服务，免费无广告

IT之家 7 月 28 日消息，美国国家航空航天局 NASA 今日宣布了名为 NASA+ 的点播流媒体平台，将于今年夏季晚些时候推出。

据介绍，观众通过 NASA+ 将能够观看该机构荣获艾美奖的现场报道，并通过各种原创视频系列深入了解 NASA 的任务。

NASA+ 将包含各种内容，包括 NASA Explorers、The Color of Space、NASA Talks、Space Out、First Light、Mars Is Hard 和 Artemis I Path To The Pad。该机构已经提供了太空直播，NASA+ 流媒体服务还将在推出时加入一些新的视频内容。

IT之家发现，与其他商业流媒体平台不同，NASA+ 将成为一项免费的流媒体服务，提供无广告体验。NASA 表示其流媒体服务不需要订阅，观众将能够通过网络浏览器、Android 和 iOS 上升级的 NASA 应用程序，以及 Apple TV、Roku 和 Fire TV 等数字媒体播放器来访问 NASA+。

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