命名 NASA+：美国国家航空航天局将推自己的流媒体服务，免费无广告

IT之家 7 月 28 日消息,美国国家航空航天局 NASA 今日宣布了名为 NASA+ 的点播流媒体平台,将于今年夏季晚些时候推出。

据介绍,观众通过 NASA+ 将能够观看该机构荣获艾美奖的现场报道,并通过各种原创视频系列深入了解 NASA 的任务。

NASA+ 将包含各种内容,包括 NASA Explorers、The Color of Space、NASA Talks、Space Out、First Light、Mars Is Hard 和 Artemis I Path To The Pad。该机构已经提供了太空直播,NASA+ 流媒体服务还将在推出时加入一些新的视频内容。