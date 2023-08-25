新型脑机接口技术登《自然》杂志，让失语者以意念更准确“发声”

IT之家 8 月 25 日消息，根据学术期刊《自然》最新发表的论文，研究人员日前开发出了一种新型脑机接口装置（BCI），该脑机结构能够以比以前更快的速度将大脑信号转化为文字，对帮助严重瘫痪人群恢复沟通能力具有重要意义。

《自然》杂志表示，患有神经系统疾病（包括脑干中风或肌萎缩性侧索硬化症）的人往往因肌肉瘫痪而丧失语言能力，研究人员能够从瘫痪者的大脑活动中解码出语言，但相关输出形式只能是文字，而且速度、准确性和词汇量都较为有限。

▲ 图源 《自然》杂志

而当下这种新型脑机接口装置由美国斯坦福大学团队开发，其可以通过插入大脑的细电极阵列收集单个细胞的神经活动，研究人员通过使用 AI 来解码神经活动，进而推导出病人想说的话，与现有技术相比，新的脑机接口装置能够更快、更准确地将大脑活动解码为语言，并覆盖更大的词汇量。

在该装置的帮助下，一名肌萎缩性侧索硬化症病人可以以每分钟 62 个词的速度进行交流，这一速度是此前类似装置的 3.4 倍，更加接近自然对话的速度 （每分钟约 160 个词）。

IT之家查询文章得知，该装置在 50 个单词的词汇量下错误率为 9.1%，比此前最先进的语言脑机接口装置低 1/3。在使用 12500 词汇量时，该装置错误率为 23.8%。

该研究的主要作者 Frank Willett 博士表示，这项技术仍处于概念验证阶段，尚未准备好投入商业使用，不过仍代表着为失去说话能力的患者恢复“快节奏沟通”的“重大进步”。

Frank Willett 同时表示，在可能的商业化之前，这项技术还必须在更多人身上进行测试，以证明其可靠性，团队同时声称，“未来他们将进一步提高其所开发的脑机接口装置的速度和准确性”。

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