一汽“脑电测试驾驶能力”专利获授权，可根据驾驶员脑电信号分配人机控制驾驶权重

IT之家 8 月 18 日消息，据国家知识产权局中国专利公布公告网站显示，中国第一汽车股份有限公司的“一种驾驶能力确定方法、电子设备及存储介质”专利于 8 月 18 日获得授权公告。

该发明涉及自动驾驶技术与脑机接口技术两个领域，IT之家整理摘要重点内容如下：

获取驾驶员的目标脑电信号；

将目标脑电信号输入至预先训练好的预测模型中，得到驾驶员的目标驾驶能力信息；

根据目标驾驶能力信息，确定驾驶员的目标驾驶能力等级。

据称，预测模型为“基于样本数据集对循环神经网络进行训练”得到的模型，样本数据集包括多个样本数据，每个样本数据包括“训练脑电信号和训练驾驶能力信息”，训练驾驶能力信息则经过“基于采集对应的训练脑电信号时的驾驶信息”而生成。

背景技术介绍显示，该发明作为脑机接口技术在自动驾驶领域的一种应用。而当前脑机接口在自动驾驶领域的实际应用中，驾驶员的驾驶能力会直接影响驾驶员与机器智能的控制权重分配。驾驶员与机器智能的控制权重分配又与脑机接口系统的类型、驾驶员与机器智能之间的互动程度、行车安全等因素息息相关。

然而，目前并没有确定驾驶能力的统一标准，导致脑机接口系统在自动驾驶领域的应用存在不稳定性。本发明可在确定驾驶员的目标驾驶能力等级之后，可根据目标驾驶能力等级，确定脑机接口系统中驾驶员的控制权重和机器智能的控制权重。

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