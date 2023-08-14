京东方公开脑机接口专利：残疾患者可更灵活控制假肢，从而恢复生活自理、工作交流能力

IT之家 8 月 14 日消息，据国家知识产权局中国专利公布公告网站显示，北京京东方技术开发有限公司“控制方法、装置、训练方法、电子设备及存储介质”专利于 8 月 11 日申请公布。

该专利背景技术中介绍，残疾患者的肢体瘫痪、缺失造成日常生活受到极大影响，且脑机接口技术存在信噪比低、测量分析复杂度较高，导致通过脑电直接读取人类思维活动、解码成肢体控制信息的难度较大等问题。

因此，该专利申请提供一种基于脑电信号的控制方法，可将肌肉的活动表征解码成假肢运动的控制信息，提升脑电控制目标对象运动的精度和效率。

IT之家整理摘要信息重点如下：

本申请公开了一种基于脑电信号的控制方法、控制装置、训练方法、电子设备及存储介质。

控制方法包括获取用户控制目标对象的脑电信号，并利用神经网络模型对脑电信号进行处理得到控制信息。

其中，神经网络模型由脑电训练信号和肌电训练信号训练得到，以及根据控制信息对目标对象进行控制。

上述操作可提高整体脑机接口的性能，使假肢能灵活自由地完成大脑下达的指令动作。

本装置有利于残肢患者能够进行日常的生活交流合作，恢复部分的生活自理和工作交流能力。

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