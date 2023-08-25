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华硕无畏 15i BAPE® 联名限定版笔记本电脑发布：时尚礼盒，首发 6499 元起

2023/8/25 18:25:16 来源：IT之家 作者：汐元 责编：汐元
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8 月 25 日，华硕发布全新华硕无畏 15i BAPE® 联名限定版笔记本电脑礼盒，这是华硕和国际街头潮流品牌 A BATHING APE（BAPE®）的首次合作，将性能和技术创新与街头潮酷文化内涵进行结合联名。

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此次联名限定版礼盒设计主题为冒险 & 探索，整体视觉设计表现为 BABY MILO® 和家庭成员躲在迷彩图案中，这也是第一款集经典猿人头、经典 ABC 迷彩、BABY MILO® 及家庭成员等图案和华硕无畏（ASUS Vivobook）品牌标识于一体的定制联名设计。

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联名礼盒中提供了众多周边，包括手持笔记本的联名公仔 BABY MILO®、联名定制手提电脑包、联名定制鼠标、DIY 贴纸等。

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华硕无畏 15i BAPE® 联名限定版笔记本电脑有双色可选，采用光雕显影、数位喷涂等技术将定制联名迷彩图案全覆盖金属顶盖，配以反光材质的真空镀膜 Logo。触控板同样采用迷彩设计，细节处展现钢板印刷的联名 Logo，多重复杂工艺，还是很用心的。

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性能方面，这款笔记本至高可选配英特尔 13代酷睿 i9-13900H 处理器，14 核心 20 线程，5.4GHz 至高睿频，同时至高可选配 1TB PCIe 4.0 SSD 和 16GB LPDDR5 内存。此外，这款笔记本也经过了英特尔Evo认证。

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无畏 15i 采用一块 2.8K 120Hz 刷新率的高素质 OLED 屏幕，华硕好屏加持，支持 100% P3 影院级广色域，600 尼特峰值亮度，100 万：1 的真 HDR 对比度以及超 10 亿色彩带来绚丽的色彩表现和细腻的画面还原处理。

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散热方面，这款笔记本搭载华硕冰锋散热架构，超大风扇，87 片 LCP 超轻薄材质扇叶，配合 6mm+8mm 双加粗热管和双出风口，实现 45W 强悍性能稳定释放。

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作为一款轻薄办公本，无畏 15i 配备 75W 大容量电池，支持 100W PD 供电。配备 ErgoSense 人体工学背光键盘，1.4mm 长键程带来出色手感，同时它还拥有实体摄像头遮罩，可严防窥视和偷拍，而 1080P 全高清摄像头支持 3DNR 降噪，可进一步提升画面效果。

音质方面，无畏 15i 采用大功率 SmartAMP 智能功放，支持杜比全景声，联手 Harman Kardon 大师音效，打造立体环绕的音乐现场。

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目前，这款华硕无畏 15i BAPE® 联名限定版笔记本电脑已经上架预售，其中：

i9 版本礼盒 13代标压 i9-13900H 16GB 1T 首发价 7499 元，日常价 7999 元；

i5 版本礼盒 13代标压 i5-13500H 16GB 512GB 首发价 6499 元，日常价 6999 元。

同时首发支持 3 期免息，以及晒单返 100 元 E 卡，大家可在京东、华硕商城、天猫、华硕智汇家直营店等平台购买。

购买链接：点此前往

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关键词：华硕笔记本笔记本

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