华为官方翻新 Matebook 14s 笔记本电脑开售：i5-11300H 版本 3699 元

IT之家 8 月 24 日消息，华为官方今日宣布，翻新款华为 Matebook14s 今日在华为商城正式开售。这款笔记本电脑搭载 2.5K 高刷触控屏，有两种处理器版本可选：

i5-11300H / 16GB / 512GB 版本 3699 元

i7-11370H / 16GB / 512GB 版本 4299 元

i7-11370H / 16GB / 1TB 版本 4599 元

IT之家注：华为官方翻新产品来自华为官方正品机源，经过严格的华为官方翻新流程处理进行全新包装，采用华为原装配件，外观成色接近新机，可享受华为官方一年质保。

华为 MateBook 14s 搭载第 11 代睿酷 i5-11300H 处理器和英特尔锐炬显卡，高能模式性能释放可达 40W，搭配 16GB 双通道内存以及 512GB 固态硬盘。

这款电脑采用 14.2 英寸 3:2 比例屏幕，采用四面窄边框，拥有 2.5K 分辨率、90Hz 刷新率、10.7 亿色彩、400 nits 高亮度，屏占比达 90%，通过菜茵硬件低蓝光认证和莱茵无频闪认证。

它采用金属机身，重约 1.43kg，有 Fn+R 组合键可切換 60Hz / 90Hz 刷新率，采用高键程全尺寸键盘，支持多档背光调节。

散热方面，华为采用鲨鱼鳍双风扇，增高纤薄 S 形扇叶，搭配转轴进风口设计，进风量提升达 25%。精心排布的全铜双热管，导热更均匀。

其他方面，这款电脑支持多设备互联互通，支持分屏创造与生活合二为ー，有深空灰、云杉绿、皓月银三种颜色，采用高低音分频的四扬声器、四麦克风，支持全局 AI 降噪、5 米远距离拾音、AI 字幕支持英、日、韩翻译为中文。

此外，该机内置 60Wh 电池，配备 90W 小巧充电器，兼容丰富的 USB-C 接口，支持 Wi-Fi6、人脸解锁、指纹解锁。

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