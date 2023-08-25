上海网信办指导蚂蚁财富、携程金融等金融理财类 App 运营企业，严格保护消费者敏感个人信息

IT之家 8 月 25 日消息，上海市网信办今日召开个人信息保护合规工作座谈会，蚂蚁财富、陆金所、东方财富、携程金融、360 借条、有道财富、维信卡卡贷等网络金融理财类 App 运营企业参加。

网信上海公众号显示，会议结合问题开展《个人信息保护法》相关重要条款普法，指导企业全面遵循个人信息收集的“最小、必要原则”，建立健全个人信息保护合规制度体系，对收集到的消费者敏感个人信息采取严格的保护措施，主动接受社会监督。

参会企业围绕落实法律法规要求、带头履行个人信息保护责任进行交流，表示将进一步制定完善相关制度规范，确保消费者个人信息安全。

IT之家附个人信息保护问题自查清单：

App 首次运行时未主动提示消费者阅读隐私政策 ；消费者使用借款、注册等功能时，App 强制要求消费者同意第三方产品隐私政策。

消费者使用语音搜索、观看直播、拍照等功能时， 强制要求消费者提供存储、设备信息（如 IMEI、IMSI 等设备唯一标识符）、姓名、身份证号等非必要的个人信息 。

消费者在使用接收验证码、定位附近门店等功能时， App 频繁申请非必要的短信、精准位置信息等权限 ，干扰消费者使用。

App 在消费者同意隐私政策前申请精准位置等权限 ；未经消费者同意，使用收集的手机号码拨打电话，或通过发送短信、添加微信等方式向消费者推荐贷款等业务，干扰消费者日常生活。

消费者首次使用 App 时，App 读取剪切板、应用列表等信息，未同步告知消费者调用权限目的 ；App 未逐一列出向第三方机构传输个人信息的清单。

消费者使用注销 App 账号功能时，App 提示需同时注销多个产品的账号，为删除个人信息设置不合理条件；未承诺在 15 个工作日内完成注销响应处理。

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