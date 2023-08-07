科技一周大事（7 月 31 日-8 月 6 日）：Twitter 在苹果应用商店已更名为 X、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布、网信办拟全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（7 月 31 日-8 月 6 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、Twitter 在苹果应用商店已更名为 X

Twitter 应用 7 月 31 日在苹果 App Store 已经更名为 X，这意味着该公司可能获得了苹果的特批，因为此前 App Store 明确规定应用名称至少需要两个字母。>> 查看详情

2、龙芯 3A6000 国产桌面处理器研制成功

龙芯中科 8 月 1 日上午宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。综合相关测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与英特尔公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。>> 查看详情

3、微信内测“小绿书”功能

有网友发现，微信正灰度测试“小绿书”功能（非官方名称），被测试到的用户可以在“看一看”界面查看和发布图片消息。从图中可以看到，这款功能的布局与小红书非常相似，图片采用瀑布流显示，下面有配文、点赞等功能。>> 查看详情

4、国家网信办：拟全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”

8 月 2 日，国家网信办研究起草了《 移动互联网未成年人模式建设指南（ 征求意见稿 ）》，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 App 扩大到移动智能终端、应用商店，现面向社会公开征求意见建议。>> 查看详情

5、OPPO 各大平台 Logo 换黑底

近日，OPPO 将旗下各大平台官方账号的 Logo 都换成了黑底，去掉了此前标志性的绿色，因此也被不少人戏称为“绿厂变黑厂”。OPPO 官方回复称“为了更好地助力品牌形象塑造，提供更科技、友好的体验，在未来，我们的品牌标志将逐步减少彩色的使用，以单色形式露出，更简洁高效地助力品牌与产品信息沟通。”>> 查看详情

6、三星 Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 国行发布会

在 8 月 3 日举行的三星中国新品发布会上，三星正式推出了全新的 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 等产品。

三星 Galaxy Z Fold 5：

12+512GB 12999 元

12GB+1TB 14999 元 >> 查看详情

三星 Galaxy Z Flip 5：

8+256GB 7499 元

8+512GB 8499 元 >> 查看详情

三星 Galaxy Tab S9 安卓平板国行发布，5999 元起 >> 查看详情

1799 元起，三星 Galaxy Watch 6 / Classic 智能手表国行发布：标配 ECG 移动心电图房颤提示软件 >> 查看详情

7、统信 UOS、麒麟操作系统完成适配龙芯 3A6000 国产桌面处理器

龙芯中科今 8 月 1 日宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果，引发业界热议。

3A6000 实际发售还有一段时间，但软件适配已经开始了。8 月 3 日下午，统信软件、麒麟软件双双宣布，统信 UOS 操作系统和麒麟操作系统，已率先完成对龙芯 3A6000 处理器的适配工作，且“功能完整，性能优异”。>> 查看详情

8、小米 Redmi K60 至尊版手机官宣本月发布

小米集团合伙人、总裁卢伟冰宣布，Redmi K60 至尊版手机将于本月发布，搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。>> 查看详情

9、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统发布

在 8 月 4 日下午的华为 HDC 2023 开发者大会上，华为正式发布鸿蒙 HarmonyOS 4 系统，带来诸多新特性，包括：

小艺 AI 升级：鸿蒙 HarmonyOS 内置的 AI 助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持

个性化：时尚画册借助 AI 功能可选择相册中照片并自动扣图，秒变精美壁纸；丰富了原有的 Emoji 体系；全景天气主题

功能增强：对通知的重要程度进行了分级；实况窗功能；超级中转站增加智慧识屏功能

星闪技术： 星闪（NearLink）用一套标准集合蓝牙和 WiFi 等传统无线技术的优势，性能明显更强。相比传统无线连接，星闪的功耗降低至 60%，数传速率达到 6 倍，时延降低至 1/30，连接数达到 10 倍。

流畅度：搭配全新华为方舟引擎可使得性能提升 20%，续航增加 30 分钟

隐私安全和数字关怀：儿童远程守护功能，应用跟踪管理 (App Tracking Consent）方案>> 查看详情

10、韩国 LK-99 作者发布新视频，样本室温 25 度悬浮

2023 年 8 月 4 日，论文作者金贤德（Hyun-Tak Kim）提供了一段新视频，展示了悬浮的 LK-99 样本。可以看到，视频中的 LK-99 样本呈半均匀的矩形棱柱，与之前论文的这块有明显不同。而且更重要的是，样本在室温 25.8°C 成功悬浮了。

韩国团队一作李硕裴（Sukbae Lee）最近接受韩国经济日报采访，表示：“团队目前正在进行 LK-99 后续研究，很快会出来解释一切。”并强调已经公开 LK-99 的制造方法，一个月后世界各地复现团队应该就能有所收获，让大家拭目以待。>> 查看详情

11、成都减灾所发布各大品牌手机、电视开启“地震预警”功能教程

据中国地震台网正式测定，8 月 6 日 2 时 33 分，山东德州市平原县发生 5.5 级地震，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度，震源深度 10 千米。8 月 6 日上午，成都高新减灾研究所发布了各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能的教程。>> 查看详情

12、东航空中 Wi-Fi 服务突破 3000 米以下限制

中国东方航空宣布“空中 Wi-Fi”服务实现 3000 米以下开放使用，为国内首家实现这项技术航空公司，乘客可从起飞到落地的整个航程中，全程使用手机、平板电脑等便携式电子设备享受空中上网服务。>> 查看详情

13、Mark Gurman：苹果 iPhone 15 / Pro 系列手机 9 月 12/13 日发布，9 月 22 日上市

彭博社 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。>> 查看详情

14、支持京津冀防汛救灾工作，科技企业捐赠现金或物资

近日，北京、河北等地突遭暴雨洪涝灾害，全社会的救援力量已紧急奔赴灾区。不少科技企业也都捐赠了现金或物资，汇总相关消息如下：

腾讯 追加捐赠 1 亿元，驰援抗汛救灾 >> 查看详情

字节跳动 捐赠 1 亿元 ，驰援京津冀闽等受灾地区 >> 查看详情

阿里巴巴 公益捐赠 3000 万元，驰援京津冀等地防汛救灾 >> 查看详情

小米 公益基金会捐赠 2500 万元驰援北京、河北暴雨救灾 >> 查看详情

理想汽车 捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾 >> 查看详情

比亚迪 捐款 2000 万元驰援京津冀暴雨灾区 >> 查看详情

网易 首期捐赠 1000 万现金物资，驰援防汛救灾 >> 查看详情

拼多多 向京津冀灾区捐赠 3000 万元 >> 查看详情

京东 捐赠 3000 万元物资驰援京津冀多地防汛救灾，首批已送达 >> 查看详情

库克： 苹果 将捐赠支持北京和河北省周边地区救灾工作 >> 查看详情

蚂蚁集团 捐赠 2000 万元驰援北京、河北防汛救灾 >> 查看详情

宝马中国 ：紧急捐赠 1500 万元驰援北京防汛救灾 >> 查看详情

360 ：紧急捐款 200 万元，驰援北京暴雨救灾 >> 查看详情

美团 捐款 3000 万元，支持北京门头沟、房山和河北灾后重建 >> 查看详情

顺丰 捐赠 1000 万元支援京津冀等受灾地区 >> 查看详情

长安汽车 捐赠 2000 万驰援京津冀救灾 / 重建 >> 查看详情

新浪集团 宣布捐赠 1000 万元，用于支援京津冀等地抗汛救灾 >> 查看详情

长城汽车 宣布捐赠 2000 万元，用于灾区救援、重建等工作 >> 查看详情

阿维塔 ：捐赠 350 万元驰援京津冀受灾地区 >> 查看详情

奇瑞控股 宣布捐赠 2000 万元驰援灾区 >> 查看详情

联想 ：捐赠 1000 万元驰援京津冀防汛救灾，首批救灾物资已运抵涿州 >> 查看详情

李书福公益基金会与 吉利控股 集团及旗下各品牌捐赠 5000 万元，支持北京大学灾后建设 >> 查看详情

广汽集团 捐赠 1000 万驰援各受灾地区救灾及灾后重建 >> 查看详情

立讯精密捐赠 1000 万元支援涿州灾区 >> 查看详情

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