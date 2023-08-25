广汽集团 2023 年半年报：净利润约 29.66 亿元，汽车产销 119.69 万辆和 116.30 万辆

IT之家 8 月 25 日消息，广汽集团披露 2023 年半年度报告，汇总口径共实现营业总收入约 2335.32 亿元，同比下降约 3.81%；合并口径营业总收入约 619.11 亿元，同比增加 27.16%；归属于上市公司股东的净利润约 29.66 亿元，同比下降约 48.42%，拟向全体股东派发每 10 股 0.5 元（含税）中期股息，派发股息总额约 5.24 亿元。

IT之家从报告中获悉，广汽集团上半年研发投入超 31 亿元，新增专利申请 1435 件，其中发明专利 616 件，累计专利申请超 1.6 万件，其中发明专利申请超 6000 件。

集团实现汽车产销 119.69 万辆和 116.30 万辆，同比增长 3.93% 和 1.14%，市场份额约为 8.8%。乘用车产销分别为 119.68 万辆和 116.28 万辆，同比分别增长 3.94% 和 1.14%，在国内汽车企业集团中的市场份额约为 10.32%。其中乘用车国内销量为 113.97 万辆，同比增长 0.49%；出口量为 2.31 万辆，同比增长 48.69%。

从车型类别看，SUV 和 MPV 销量分别同比增长 1.33% 和 26.45%，轿车同比下降 3.98%。新能源乘用车上半年产销分别为 24.64 万辆和 23.63 万辆，同比分别增长 118.04% 和 108.51%。

数据显示，广汽乘用车实现产销 18.18 万辆和 18.81 万辆，同比增长 7.27% 和 8.97%。广汽传祺实现生产 18.2 万辆，同比增长 7.3%；销售 18.8 万辆，同比增长 9%，市占率同比提升 10%。

广汽埃安实现产销 21.67 万辆和 20.93 万辆，同比分别增长 117.39% 和 108.81%，其中 AION Y 系列上半年销量突破 9 万台，同比增长 105%。

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