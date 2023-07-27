2023 年中程序员薪酬报告出炉，软件工程经理与技术项目经理收入增幅明显

IT之家 7 月 27 日消息，分析网站 Levels.fyi 日前发布了一份《2023 年年中程序员薪酬报告》，针对各公司的薪酬数据进行了一定探讨。大多数职位在今年都呈现出了积极上升的趋势，薪资水平增幅显著，“软件工程经理”和“技术项目经理”这两个职位增幅最为明显，分别增长 5% 与 4.8%。

据悉，报告中的薪酬数据来源于该分析网站在过去半年间，收集的程序员年度薪酬总额的中位数，这一薪酬包括程序员实际到手的工资、股票和奖金的总和。

▲ 图源 Levels.fyi

报告显示，在部分专业重点领域，软件工程师的薪酬虽然呈现了积极增长的趋势，但总薪酬中位数依然保持在 17 万美元（约 121.64 万元人民币）不变，IT之家整理具体内容如下：

AR / VR 领域增长明显，虽然当下“元宇宙”热度已经过去，但相关程序员的总薪酬中位数增长率高达 14.5%，排行第一；

分布式系统（后端）、DevOps、全栈作为传统艺能，紧随 AR / VR 领域之后，其中分布式系统增幅达 5%、DevOps 增幅达 3.8%、全栈增幅达 2.9%；

ML / AI 作为 2023 年的新兴热门行业，排行第五，增幅达 2.7%；

虽然今年移动平台新机卖得并不好，但得益于应用预装量，移动平台（iOS + Android）开发者的工资也呈现出持续增长的态势，达 2.6%。

但另一方面，区块链、站点可靠性（SRE）等一些领域的总薪酬中位数则发生了微小变化或略有下降，由于区块链的风口已经逐步减弱，当下区块链工程师的薪酬跌幅高达 11.3%，在排行跌幅榜中，排行第一。

量化到具体公司层面，Levels.fyi 表示，在初级工程师方面，Databricks 的薪资最高，总薪酬中位数为 27.42 万美元（约 192.20 万元人民币），而在中级工程师、高级工程师方面，Databricks 依然占薪酬榜单榜首，该公司可为中级工程师提供 38.585 万美元（约 276.09 万元人民币）的薪酬、高级工程师提供 58.425 万美元（约 418.05 万元人民币）的薪酬。

▲ 初级工程师薪酬榜单，图源 Levels.fyi

▲ 中级工程师薪酬榜单，图源 Levels.fyi

▲ 高级工程师薪酬榜单，图源 Levels.fyi

不过在主管工程师榜单中，OpenAI 则以高达 92.5 万美元（约 661.87 万元人民币）的总薪酬中位数获得了榜首，相比第二名博通（78.6 万美元，约 562.41 万元人民币）拉开一定差距。

▲ 图源 Levels.fyi

首席工程师方面，Meta（FaceBook）的薪酬最高，达 97.8 万美元（约 699.79 万元人民币），Stripe 位列第二，为 94.5 万美元（约 676.18 万元人民币），推特（X）以 80.7 万美元（约 577.4 万元人民币）位列第五。

▲ 图源 Levels.fyi

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