2023 年中程序员薪酬报告出炉，软件工程经理与技术项目经理收入增幅明显

IT之家 7 月 27 日消息，分析网站 Levels.fyi 日前发布了一份《2023 年年中程序员薪酬报告》，针对各公司的薪酬数据进行了一定探讨。大多数职位在今年都呈现出了积极上升的趋势，薪资水平增幅显著，“软件工程经理”和“技术项目经理”这两个职位增幅最为明显，分别增长 5% 与 4.8%。
据悉，报告中的薪酬数据来源于该分析网站在过去半年间，收集的程序员年度薪酬总额的中位数，这一薪酬包括程序员实际到手的工资、股票和奖金的总和。
报告显示，在部分专业重点领域，软件工程师的薪酬虽然呈现了积极增长的趋势，但总薪酬中位数依然保持在 17 万美元（约 121.64 万元人民币）不变，IT之家整理具体内容如下：
AR / VR 领域增长明显，虽然当下“元宇宙”热度已经过去，但相关程序员的总薪酬中位数增长率高达 14.5%，排行第一；
分布式系统（后端）、DevOps、全栈作为传统艺能，紧随 AR / VR 领域之后，其中分布式系统增幅达 5%、DevOps 增幅达 3.8%、全栈增幅达 2.9%；
ML / AI 作为 2023 年的新兴热门行业，排行第五，增幅达 2.7%；
虽然今年移动平台新机卖得并不好，但得益于应用预装量，移动平台（iOS + Android）开发者的工资也呈现出持续增长的态势，达 2.6%。
但另一方面，区块链、站点可靠性（SRE）等一些领域的总薪酬中位数则发生了微小变化或略有下降，由于区块链的风口已经逐步减弱，当下区块链工程师的薪酬跌幅高达 11.3%，在排行跌幅榜中，排行第一。
量化到具体公司层面，Levels.fyi 表示，在初级工程师方面，Databricks 的薪资最高，总薪酬中位数为 27.42 万美元（约 192.20 万元人民币），而在中级工程师、高级工程师方面，Databricks 依然占薪酬榜单榜首，该公司可为中级工程师提供 38.585 万美元（约 276.09 万元人民币）的薪酬、高级工程师提供 58.425 万美元（约 418.05 万元人民币）的薪酬。
不过在主管工程师榜单中，OpenAI 则以高达 92.5 万美元（约 661.87 万元人民币）的总薪酬中位数获得了榜首，相比第二名博通（78.6 万美元，约 562.41 万元人民币）拉开一定差距。
首席工程师方面，Meta（FaceBook）的薪酬最高，达 97.8 万美元（约 699.79 万元人民币），Stripe 位列第二，为 94.5 万美元（约 676.18 万元人民币），推特（X）以 80.7 万美元（约 577.4 万元人民币）位列第五。
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