东方甄选 2023 财年报告：全年带货 GMV 达 100 亿元，抖音总订单数 1.36 亿单

IT之家 8 月 25 日消息，东方甄选公布 2022 年 6 月 1 日至今年 5 月 31 日的 2023 财年业绩报告，持续经营及已终止经营业务的净总营收为 45 亿元，同比增长 401.9%；持续经营业务的净营收为 45 亿元，同比增长 651.0%。持续经营业务及已终止经营业务的净利润为 9.71 亿元，去年同期为 5.34 亿元；持续经营业务净利润为 9.71 亿元，去年同期为 7100 万元。

IT之家从财报中获悉，截至 2023 年 5 月 31 日，，整体自营品及直播团队人数达到 1103 人，其中供应链和产品团队达到 346 人；直播电商业务商品交易总额（GMV）达到 100 亿元，抖音上第三方产品及自营产品的已付订单总数为 1.36 亿单，自营产品数量超过 120 个。

此外，东方甄选于国内大学备考正式课程业务的每名付费学生平均开支增加至于报告期间的 1544 元，而 2022 财年为 1308 元。于报告期间，大学教育分部的付费学生人次增长 6.4%，达 58.1 万人，而 2022 财年为 54.6 万人。

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