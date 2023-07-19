国内电商直播竞争激烈，部分主播正通过 TikTok 转战欧美

IT之家 7 月 19 日消息，据美联社报道，由于国内电商直播竞争激烈，部分主播正将目光投向 TikTok 在欧美的富裕用户，从服装到水晶，他们推荐的商品无所不包。

▲ 图源 Pixabay

在中国，预计 2023 年直播电商规模将达到 4.9 万亿人民币，“口红王”李佳琦等头部大主播一次直播带货的销售额就能达到数千万美元，包括欧莱雅、耐克和路易威登在内的许多品牌都在中国进行直播以吸引购物者。

然而，由于竞争激烈，一些主播已经将目光转向了海外。

Oreo Deng 是一位前英语教师，她通过 TikTok 向美国的客户直播销售珠宝，每天用英语进行约四到六个小时的销售宣传。她表示：“我之所以愿意尝试在 TikTok 上进行直播，是因为我作为英语教师的经历以及我过去在跨境电商领域的工作都很符合跨境电商直播的要求。”

自 2019 年以来，亚马逊、Facebook 等西方电商平台在看到阿里巴巴旗下天猫、淘宝等中国平台以及抖音等短视频平台的成功后，也开始尝试电商直播。

TikTok 去年开始测试其直播购物功能，来自美国、印度尼西亚、越南和新加坡等国家的注册商家已经可以通过在线直播进行销售。

但电商直播目前还没有在美国起飞。根据研究公司 Coresight Research 的数据，美国直播电商市场预计到 2026 年将增长至 680 亿美元（IT之家备注：当前约 4882.4 亿元人民币），这一规模与美国“世界最大消费市场”的地位似乎还有些不匹配。

不过，对一些美国消费者而言，直播已经成为一种令他们着迷的娱乐形式。

36 岁的佛罗里达州居民弗雷萨・韦弗 (Freisa Weaver) 10 个月前偶然发现了 TikTok 直播中出售水晶的活动，买家支付固定价格即可收到从一个大水晶容器中舀出的一些随机物品。今年早些时候，TikTok 已禁止这种带有随机性的做法，以遵守美国的赌博法律。

韦弗说：“我在 TikTok 上看到了它，一开始我被幸运的独家商品所吸引。”她将直播购物描述为一种令人上瘾的爱好：“现在我是 TikTok 上一些直播的常客。我个人很享受与主播的互动，也很享受通过直播找到一些特别之物的可能性。”

另一位前英语家教 Yan 也在 TikTok 进行直播，如今已小有名气的她每月举办两到三次为期两天的训练营，收费约为 1000 美元（当前约 7180 元人民币）。在训练营中，她会教人们如何在直播中销售更多产品。Yan 表示，她已经培训了 600 多人，其中大部分来自中国，有些也来自美国和非洲。

和许多其他 TikTok 主播一样，她希望海外直播电商市场能像中国一样腾飞：“很难说这个行业的未来是什么，这很难预测。但我们知道，TikTok 是目前最受欢迎的平台，这里仍然存在机会。”

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