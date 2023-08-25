外星生存游戏《翼星求生 ICARUS》DLC“未知区域”上线，“普罗米修斯星”之旅

IT之家 8 月 25 日消息，外星生存游戏《翼星求生 ICARUS》在 2021 年上线 Steam，该游戏由《DayZ》制作人 Dean Hall 开发，玩家将探索地球化改造出错后蛮荒的外星荒野，尽可能地生存来开采外来物质，然后返回轨道去研发更先进的科技。

目前该游戏推出了名为“未知区域”的重大扩展 DLC，官方宣称，该 DLC 将“带领玩家进入普罗米修斯星球，一个地球化改造失败且充满敌对外星生物的新地区”。

▲ 《翼星求生》官方发布的宣传片

官方表示，“自上线以来的 85 多个星期里，我们每周都持续更新《翼星求生》。游戏已经远远超出了初始版本的范围，而这次扩展则增加了玩家一直期待的外星生物和景观。它将我们独特的任务驱动玩法与一个巨大的开放世界相结合，玩家可以在其中建立永久基地。这是我们最初上线时仅有任务的方式的重大转变，但这也是我们的玩家社区强烈要求的。”

IT之家附游戏介绍如下：

▲ 《翼星求生》官方游戏截图

在《翼星求生：未知区域》扩展 DLC 中，玩家将进入普罗米修斯，这是翼星中一个地球化改造失败的地区，原始的外星景观和生命得以保留，但并未完全保持原貌。此前，这个严格限制的区域被宣布对勘探过于危险，但现在将向经验丰富的承包商开放。

▲ 《翼星求生》官方游戏截图

地球改造过程对当地的野生动物产生了巨大影响，使它们发生了可怕的变异，变成了恐翼鸟、熔岩猎手、针兽、德拉科和流浪者。每个敌对的新生态系统都会出现极端天气事件，比如火山地区的火山灰暴和沼泽地的酸雨。

▲ 《翼星求生》官方游戏截图

新的任务逻辑将允许玩家从他们的永久开放世界基地发起任何任务，包括六个新的故事任务，揭示了一个在行星表面需要解开的黑暗谜团。

▲ 《翼星求生》官方游戏截图

自上线以来，游戏还进行了其他重大更新，包括将任务计时器从现实时间改为游戏内时间、可骑乘的坐骑、专用服务器、农耕、钓鱼、优化等等。

▲ 《翼星求生》官方海报

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