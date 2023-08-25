AMD 发布 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡，449 美元起

IT之家 8 月 25 日消息，AMD 今日正式发布 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡，售价分别为 499 美元（IT之家备注：当前约 3633 元人民币）和 449 美元（当前约 3269 元人民币），9 月 6 日推出。

IT 之家整理两款显卡参数如下：

RX 7800 XT：

60CU，GPU 频率可达 2430MHz，配备 16GB 256bit 19.5Gbps 显存，64MB 无限缓存，总功耗 263W。

RX 7700 XT：

54CU，GPU 频率可达 2544MHz，配备 12GB 192bit 18Gbps 显存，48MB 无限缓存，总功耗 245W。

如上图所示，AMD 将 RX 7800 XT 和 RX 7700 XT 显卡与英伟达 RTX 2070 Super 显卡进行了性能对比。RX 7800 XT 对标的是英伟达 RTX 4070 显卡，后者国行 4799 元起。RX 7700 XT 对标的是 RTX 4060 Ti 16GB，后者国行 3899 元起。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。