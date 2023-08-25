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昂达推出 RTX 4070 Ti 魔剑显卡，售价 5999 元

2023/8/25 16:51:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 25 日消息，昂达今日推出 RTX 4070 Ti 魔剑显卡，售价 5999 元，现已开卖。

据介绍，这款显卡采用了 8 根金属热管 + 一体成型鳍片，配备 9CM×3 滚珠风扇，还有 RGB 灯效。

IT之家整理 RTX 4070 Ti 显卡参数如下：

RTX 4070 Ti 显卡拥有 7680 CUDA 核心，频率可达 2.61GHz，配备了 12GB 显存。

据英伟达官方介绍，得益于 NVIDIA Ada Lovelace 架构创新和 NVIDIA DLSS 3，全新 GeForce RTX 4070 Ti GPU 比 GeForce RTX 3090 Ti 快 3 倍，而功耗几乎只有其一半。GeForce RTX 4070 Ti 为 GeForce GTX 1080 Ti 或 GeForce RTX 2080 用户带来巨大升级。结合 DLSS 3 技术，GeForce RTX 4070 Ti 与传奇的 GeForce GTX 1080 Ti 相比，提供令人难以置信的 12 倍性能提升。

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关键词：昂达显卡

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