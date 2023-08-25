消息称 AMD RX 6750GRE 显卡为超频版 RX 6700 10GB

IT之家 8 月 25 日消息，据爆料人“Hoang Anh Phu”消息，AMD 即将推出的 AMD RX 6750GRE 显卡为 RX 6700 10GB 的超频版。

据博主“小敌鸽”消息，AMD 的 RX 6750GRE 显卡为 RTX 4060 的价格，RTX 4060 Ti 的性能。

据 IT 之家此前报道，RX 6700 10GB 型号只有少数厂商有售。这款显卡采用了 2304 流处理器，GPU Boost 频率可达 2425MHz，显存为 10GB，频率 16Gbps，显存位宽 160bit。目前，讯景在售的 RX 6700 10G 战狼显卡京东售价 2199 元。

Radeon RX 6750 XT 12G 目前也在售，公版型号在 3000 元左右，参数如下：

Radeon RX 6750 XT 拥有 40 个计算单元，GPU 频率可达 2600MHz。显存为 12GB 192bit GDDR6，加上无限缓存的有效显存带宽可达 1326GB / s，整卡功耗为 250W。外观方面，这款显卡的长度为 267mm，2 槽厚。

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