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科隆展各大奖评选结果出炉：《黑神话：悟空》摘最佳视效奖，《王国之泪》夺四大奖

2023/8/26 9:53:44 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 8 月 26 日消息，2023 年科隆游戏展各项大奖的全部获奖名单现已出炉。此次展会颁发了 16 个类别的奖项，获奖者由游戏专业人士组成的专家评审团和社区共同决定。

IT之家附完整获奖名单如下

  • 最佳视觉效果：《黑神话：悟空》

  • 最佳音乐：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最佳游戏性：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最具娱乐性：《收获日 3》

  • 最史诗级作品：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最有益健康作品：《皮克敏 4》

  • 最有影响力作品：《SKY・光遇》

  • 最佳 Xbox 游戏：《真人快打 1》

  • 最佳 NS 游戏：《塞尔达传说：王国之泪》

  • 最佳 PC 游戏：《收获日 3》

  • 最佳 PS 游戏：《铁拳 8》

  • 最佳手游：《SKY・光遇》

  • 最佳首秀宣传片：《小小梦魇 3》

  • 最佳展位：万代南梦宫

  • 游戏之心：Game IN

  • 年度绿色工作室：Xbox

在此前，科隆游戏展官方公布了今年各奖项提名名单。其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗级作品两项提名。

相关阅读：

2023 科隆游戏展大奖提名公布：《黑神话：悟空》入围两项，《装甲核心 6》领先全场

参考

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关键词：科隆游戏展黑神话悟空塞尔达传说 王国之泪

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