科隆展各大奖评选结果出炉：《黑神话：悟空》摘最佳视效奖，《王国之泪》夺四大奖

IT之家 8 月 26 日消息，2023 年科隆游戏展各项大奖的全部获奖名单现已出炉。此次展会颁发了 16 个类别的奖项，获奖者由游戏专业人士组成的专家评审团和社区共同决定。

IT之家附完整获奖名单如下：

最佳视觉效果：《黑神话：悟空》

最佳音乐：《塞尔达传说：王国之泪》

最佳游戏性：《塞尔达传说：王国之泪》

最具娱乐性：《收获日 3》

最史诗级作品：《塞尔达传说：王国之泪》

最有益健康作品：《皮克敏 4》

最有影响力作品：《SKY・光遇》

最佳 Xbox 游戏：《真人快打 1》

最佳 NS 游戏：《塞尔达传说：王国之泪》

最佳 PC 游戏：《收获日 3》

最佳 PS 游戏：《铁拳 8》

最佳手游：《SKY・光遇》

最佳首秀宣传片：《小小梦魇 3》

最佳展位：万代南梦宫

游戏之心：Game IN

年度绿色工作室：Xbox

在此前，科隆游戏展官方公布了今年各奖项提名名单。其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗级作品两项提名。

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参考

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