斯宾塞：在微软收购动视暴雪后，《使命召唤》游戏“并不会立即加入 Xbox Game Pass”

IT之家 8 月 25 日消息，微软计划收购游戏巨头动视暴雪的交易此前已经获得了新西兰商业委员会的批准，IT之家此前曾报道，微软的最后障碍仅剩英国 CMA，而当下业界已经普遍认为微软最终能够成功收购动视暴雪。

而根据近日 IGN 对于微软 Xbox 负责人斯宾塞的采访，IGN 认为“《使命召唤》并不会在微软收购董事暴雪后就立刻加入 Xbox Game Pass”。

▲ 图源 IGN

据悉，在近期的采访中，斯宾塞谈到 Xbox 未来的市场 —— 动视暴雪和《使命召唤》对 Xbox Game Pass 的影响。

当 IGN 问到“《使命召唤》游戏是否最终将登陆 Xbox Game Pass 订阅服务”时，斯宾塞认为“这并不是一个即时过程，需要做更多的工作确保顺利过渡”，从而暗示《使命召唤》并不会在微软收购后就立刻加入 Xbox Game Pass，但部分玩家群体也认为斯宾塞当下的对话只是一种“留有余地的行为”。

IGN 同时表示，此前的法庭文件显示，微软在 2025 年之前不能将《使命召唤》带到 Xbox Game Pass 服务。

▲ 图源 IGN

微软收购动视暴雪之路并不轻松，从今年 5 月开始已经过去了整整三个月时间，最近微软还宣布将把动视暴雪云游戏权利出售给育碧，以平息英国监管机构担忧，微软计划在今年 10 月的“最后期限”之前获得动视暴雪的收购批准。

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