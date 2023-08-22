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首页 > 游戏之家>游戏快报

2023 科隆游戏展大奖提名公布：《黑神话：悟空》入围两项，《装甲核心 6》领先全场

2023/8/22 15:37:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展将于明日凌晨 2 点开幕，官方现已公布了今年各奖项的提名名单，该提名由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，计划颁发 16 个不同的奖项

其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗游戏 2 项提名。

IT之家附完整提名名单如下：

最佳视觉效果：

  • 《装甲核心 6》

  • 《黑神话：悟空》

  • 《REKA》

  • 《Sand Land》

  • 《裂开了！裤先生》

最佳音效：

  • 《装甲核心 6》

  • 《Headbangers：Rhythm Royale》

  • 《REKA》

  • 《Savant - Ascent Remix》

  • 《塞尔达传说：王国之泪》

最佳游戏玩法：

  • 《装甲核心 6》

  • 《Paper Trail》

  • 《影子诡局：被诅咒的海盗》

  • 《塞尔达传说：王国之泪》

  • 《漂泊牧歌》

最有趣：

  • 《AK-xolotl》

  • 《地心护核者（Core Keeper）》

  • 《Headbangers：Rhythm Royale》

  • 《收获日 3》

  • 《披萨负鼠》

最史诗：

  • 《装甲核心 6》

  • 《黑神话：悟空》

  • 《矮人要塞》

  • 《Sand Land》

  • 《塞尔达传说：王国之泪》

最有益健康（Most Wholesome）：

  • 《皮克敏 4》

  • 《帕格尼亚先驱（Pioneers of Pagonia）》

  • 《Smushi Come Home》

  • 《漂泊牧歌》

  • 《Tiny Booskhop》

影响力游戏：

  • 《无垠之心》

  • 《Belonging》

  • 《Dead Pets Unleashed》

  • 《豪猪镇之秋》

  • 《光遇（Sky: Children of the Light）》

最佳微软 Xbox 游戏：

  • 《装甲核心 6》

  •  《艾诺提亚：失落之歌（Enotria: The Last Song）》

  • 《真人快打 1》

  • 《漂泊牧歌》

  • 《Towerborne》

最佳任天堂 Switch 游戏：

  • 《豪猪镇之秋》

  • 《Figment 2: Creed Valley》

  • 《Paper Trail》

  • 《塞尔达传说：王国之泪》

  • 《蓝精灵 2-绿石囚徒（The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone）》

最佳电脑游戏：

  • 《装甲核心 6》

  • 《矮人要塞》

  • 《收获日 3》

  • 《REKA》

  • 《影子诡局：被诅咒的海盗》

最佳索尼 PlayStation 游戏：

  • 《装甲核心 6》

  • 《艾诺提亚：失落之歌（Enotria: The Last Song）》

  • 《真人快打 1》

  • 《Sand Land》

  • 《铁拳 8》

最佳手机游戏：

  • 《原神》

  • 《Marvel Snap》

  • 《怪物猎人 Now》

  • 《Paper Trail》

  • 《光遇（Sky: Children of the Light）》

科隆游戏展年度绿色工作室：

  • Frontier Developments（《过山车大亨》发行商）

  • 育碧

  • Xbox

其他没有列出提名者的奖项包括最佳预告片，将在 2023 科隆游戏展开幕夜后公布；最佳展位奖则会表彰现场的最佳展位；游戏之心奖是一个特殊奖项，“不仅可以颁发给游戏、附加组件和技术，还可以颁发给个人、机构、公司、概念或术语”。

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关键词：星空科隆游戏展黑神话

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