2023 科隆游戏展大奖提名公布：《黑神话：悟空》入围两项，《装甲核心 6》领先全场

IT之家 8 月 22 日消息，2023 科隆游戏展将于明日凌晨 2 点开幕，官方现已公布了今年各奖项的提名名单，该提名由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，计划颁发 16 个不同的奖项。

其中《装甲核心 6》获最佳视觉效果、最佳音效、最佳玩法等 7 项提名。《塞尔达传说：王国之泪》获最佳音效、最佳玩法、最史诗游戏等 4 项提名。《黑神话：悟空》获最佳视觉效果、最史诗游戏 2 项提名。

IT之家附完整提名名单如下：

最佳视觉效果：

《装甲核心 6》

《黑神话：悟空》

《REKA》

《Sand Land》

《裂开了！裤先生》

最佳音效：

《装甲核心 6》

《Headbangers：Rhythm Royale》

《REKA》

《Savant - Ascent Remix》

《塞尔达传说：王国之泪》

最佳游戏玩法：

《装甲核心 6》

《Paper Trail》

《影子诡局：被诅咒的海盗》

《塞尔达传说：王国之泪》

《漂泊牧歌》

最有趣：

《AK-xolotl》

《地心护核者（Core Keeper）》

《Headbangers：Rhythm Royale》

《收获日 3》

《披萨负鼠》

最史诗：

《装甲核心 6》

《黑神话：悟空》

《矮人要塞》

《Sand Land》

《塞尔达传说：王国之泪》

最有益健康（Most Wholesome）：

《皮克敏 4》

《帕格尼亚先驱（Pioneers of Pagonia）》

《Smushi Come Home》

《漂泊牧歌》

《Tiny Booskhop》

影响力游戏：

《无垠之心》

《Belonging》

《Dead Pets Unleashed》

《豪猪镇之秋》

《光遇（Sky: Children of the Light）》

最佳微软 Xbox 游戏：

《装甲核心 6》

《艾诺提亚：失落之歌（Enotria: The Last Song）》

《真人快打 1》

《漂泊牧歌》

《Towerborne》

最佳任天堂 Switch 游戏：

《豪猪镇之秋》

《Figment 2: Creed Valley》

《Paper Trail》

《塞尔达传说：王国之泪》

《蓝精灵 2-绿石囚徒（The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone）》

最佳电脑游戏：

《装甲核心 6》

《矮人要塞》

《收获日 3》

《REKA》

《影子诡局：被诅咒的海盗》

最佳索尼 PlayStation 游戏：

《装甲核心 6》

《艾诺提亚：失落之歌（Enotria: The Last Song）》

《真人快打 1》

《Sand Land》

《铁拳 8》

最佳手机游戏：

《原神》

《Marvel Snap》

《怪物猎人 Now》

《Paper Trail》

《光遇（Sky: Children of the Light）》

科隆游戏展年度绿色工作室：

Frontier Developments（《过山车大亨》发行商）

育碧

Xbox

其他没有列出提名者的奖项包括最佳预告片，将在 2023 科隆游戏展开幕夜后公布；最佳展位奖则会表彰现场的最佳展位；游戏之心奖是一个特殊奖项，“不仅可以颁发给游戏、附加组件和技术，还可以颁发给个人、机构、公司、概念或术语”。

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