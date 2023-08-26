AMD HYPR-RX 显卡一键性能提升技术 9 月推出，集成 FSR3

IT之家 8 月 26 日消息， AMD 在去年 RX 7900 显卡发布会上提到了 HYPR-RX 显卡一键性能提升技术。这是一种结合了 Radeon Super Resolution、Radeon Boost 和 Radeon Anti-Lag 的一键性能提升技术。通过该技术，玩家将能够为游戏选择最适合的配置文件。

据 VideoCardz 消息，AMD 科隆游戏展发布会上宣布，最新的 FSR3 将集成在 HYPR-RX 中。

如上图所示，AMD 用 RX 7800 XT 显卡进行了测试，多款游戏开启 HYPR-RX 后有明显帧数提升和延迟下降。

IT 之家在 AMD 官网了解到，AMD 新款 Adrenalin Edition 驱动将在 2023 年 9 月 6 日推出，带来 AMD HYPR-RX 技术，可简化和管理 AMD Radeon 超分辨率 (RSR)、AMD Radeon Anti-Lag 和 AMD Radeon Boost 技术，以实现性能叠加。AMD HYPR-RX 和 AMD Radeon Anti-Lag+ 支持 AMD Radeon RX 7000 系列显卡。

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