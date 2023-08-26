三星携手 MINI 汽车品牌展示 9.45 英寸圆形 OLED 中控屏幕

IT之家 8 月 26 日消息，三星显示（Samsung Display）今天发布新闻稿，表示和汽车品牌 MINI 合作，在德国科隆展上展示了 9.45 英寸全新的圆形 OLED 中控屏幕。

IT之家此前报道，MINI 即将推出全新纯电车型 Cooper EV，其中最大的亮点在于采用直径 9.45 英寸的圆形中控屏幕，是业内首个采用 OLED 技术的同类型显示屏。

三星在博文中表示，MINI 新车车机采用基于 AOSP 开源项目研发的 MINI Operating System 9 车机系统，涵盖多媒体播放，导航，气候控制，燃油显示和语音命令等所有主要功能。

MINI Operating System 9 车机系统支持 5G 无线连接、GPS、MINI 体验模式、30 种新声音信号、MINI 智能个人助理、MINI 导航、Apple CarPlay 和 Android Auto、MINI Digital Key Plus，并且可以通过 OTA 方式升级。

三星和 MINI 在科隆展上，在名为 MINI Incubator 的圆柱形显示塔上展示了该 OLED 屏幕，并陈列了 10 块 OLED 面板。

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