三星 One UI 6.0 Beta 1 修正系统空间占用，1000/1024 转换的 7% 损失纳入“其它文件”

IT之家 8 月 26 日消息，三星 Galaxy S23 系列发售之初，由于高达 60GB 的系统空间占用，而引发了消费者和媒体的广泛关注。

随后证明是三星为了避免用户选购 512GB 机型，实际可用存储空间仅有 476GB 的疑虑，将 1000/1024 存储规格转换的 7% 的存储“损失”纳入到系统中，因此导致系统空间占用过高的情况。

IT之家附系统中存储显示的占用空间：在 128GB 机型上 OneUI 5.1 系统占用大约为 18GB，256GB 机型系统占用大约为 32GB；512GB 机型系统占用为 58GB。根据地区、智能手机型号和操作系统版本的不同，可能存在数 GB 的偏差。

三星 256GB 版本 Galaxy S23 Ultra 机型在升级 One UI 6.0 Beta 1 更新之后，显示系统空间占用为 17.56GB，而“其它文件”占用了 4.98GB。

这个其它文件就是 1000/1024 存储规格转换的 7% 的存储“损失”。以下是 512GB 版本 Galaxy S23 升级 One UI 6.0 之后显示的存储占用情况：

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