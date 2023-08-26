9 月 5 日发布，摩托罗拉千元机 Moto G54 5G 渲染图和完整规格曝光

IT之家 8 月 26 日消息，摩托罗拉昨日发布邀请，宣布 9 月 5 日举办“臻彩十分”主题活动，将推出千元机 Moto G54 5G 手机。国外科技媒体 appuals 提前分享了该机的高清渲染图和完整规格参数。

摩托罗拉 Moto G54 5G 手机配备了 6.5 英寸 LCD 屏幕，分辨率为 2400*1080，屏幕刷新率为 120Hz，长宽比为 20：9。

该机内部配备联发科天玑 7020 处理器，有 8GB+128GB 和 12GB+256GB 两种存储组合，机身尺寸为 161.56 x 73.82 x 8.89 毫米，重量为 196 克。

连接方面，该机保留了 3.5mm 耳机端口，底部配有 USB 2.0 端口，支持 SIM 和 MicroSD 卡混合卡槽，支持 Wi-Fi 5GHz 以及蓝牙 5.3。

传感器方面，该机配备距离传感器、加速度计、环境光、陀螺仪、SAR 传感器、传感器集线器和电子罗盘。

定位服务方面，支持 GPS、A-GPS、LTEPP、GLONASS、Galileo、QZSS 和北斗。

电池方面，Moto G54 5G 配备 6000mAh 容量电池，通过 USB 2.0 端口提供 30W TurboPower 充电。

该机配备双扬声器，侧面配有指纹传感器，支持面部解锁，搭载基于安卓 13 的 My UX 系统。

摄像头方面：

主摄： 5000 万 像素，f / 1.8 光圈，1.22µm 像素尺寸的四像素技术，相位检测自动对焦（PDAF）和光学图像稳定（OIS）。

超广角镜头： 800 万 像素，f / 2.2 光圈，1.12µm 像素尺寸。它具有自动对焦，微距功能和 118° 超广角视野。

自拍摄像头：1600 万像素，f / 2.4 光圈，1.0µm 像素尺寸。

IT之家在此附上渲染图如下：

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