三星 Galaxy S24 Ultra 手机高清渲染对比：李一焕操刀的首版设计

IT之家 8 月 26 日消息，消息源 @i 冰宇宙近日在微博、X（推特）上分享一系列渲染图，展示了三星 Galaxy S24 Ultra 采用钛合金边框以及直屏设计之后，还展示了和 iPhone 15 Ultra、Galaxy S23 Ultra 等手机的对比。

@i 冰宇宙表示三星 Galaxy S24 是李一焕操刀的第一版设计。IT之家此前报道，三星于去年 12 月聘请了梅赛德斯-奔驰中国区前首席设计官李一焕（Hubert H. Lee），并任命为执行副总裁兼 MX（移动体验）设计团队负责人。

他在微博中再次确认了 79mm 宽度的爆料，并表示：

S24 Ultra 机身 79mm 宽度这个参数不会错（如果错也是出在屏幕数据上）。 79mm 是什么概念，首先如果是直屏，同样是 79mm，直屏肯定要比曲屏更难受。 然后，79mm 这个宽度就很反人类，三星旗舰手机史上，上一个超过 79mm 宽度的手机还是 Note edge 那个怪胎，S24 Ultra 如果带壳的话基本上就是 Note edge 的手感。 三星对标的果子史上也没有达到 79mm 的机型，iPhone 15 Ultra 尺寸在缩小，降到了 76.7mm，三星反其道而行实在无法理解。

另外他还在微博、X（推特）上分享了一系列对比照片：

三星 Galaxy S24 Ultra 不同边框颜色渲染图

iPhone 15 Ultra 和 Galaxy S24 Ultra 对比

三星 Galaxy S24 Ultra、iPhone 15 Ultra 和 iPhone 14 Pro 对比

三星 Galaxy S23 Ultra 和三星 Galaxy S24 Ultra 边框对比

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