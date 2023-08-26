一“两地牌”车辆进境被查：引擎盖内藏匿内存条 1740 个，苹果手机 33 部

IT之家 8 月 26 日消息，“海关发布”周五晚间宣布，近日拱北海关所属港珠澳大桥海关查获一起涉嫌利用跨境客车改装暗格藏匿内存条 1740 个、手机 33 部进境案。

公告称，8 月 18 日，该关关员对一辆进境粤港两地牌客车机检时，发现图像异常，有改装藏匿走私的嫌疑。经进一步检查，关员在该车发动机盖下方改装的暗格内查获内存条 1740 个，手机 33 部。目前，该案已按规定作进一步处置。

▲ 图源海关发布

IT之家观察发现，手机基本为 iPhone 12 及后续产品的各类 Pro 或 Pro Max 机型，其中可见 iPhone 13 Pro 系列专属的远峰蓝、苍岭绿配色，也有疑似 iPhone 12 Pro系列的海蓝色机型出现。当然，也不排除有 iPhone 14 Pro 系列机型的可能。

海关提醒：根据相关规定，以藏匿、伪装、瞒报或其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的，属走私行为，情节严重构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。另据相关规定，专门用于走私的运输工具，2 年内 3 次以上用于走私的，应当予以没收。

海关罚没物品主要的处理方式有 4 种：

公开拍卖：海关按照处理进度委托拍卖行不定期地举行拍卖会，对罚没物品进行公开处理，拍卖所得全部上缴国库。

定向变卖：例如，海关依法没收的成品油，按有关规定交中国石油天然气集团公司或中国石油化工集团公司所属石油批发企业统一收购。

销毁：查获的淫秽物品、非法出版的音像制品、非法宣传品、走私卷烟、送检不合格或无法取得卫生许可证的进出口货物等均要进行销毁处置。

移交主管部门处理：罚没的文物、濒危动植物及其制品等均移交给行政主管部门依法处理。

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