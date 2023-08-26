科幻电影《沙丘 2》《哥斯拉大战金刚 2：帝国崛起》延期：明年 3 月、4 月 12 日上映

IT之家 8 月 26 日消息，据 bbc 报道，华纳兄弟宣布科幻电影《沙丘 2》推迟到 2024 年 3 月上映，原因是美国演员工会（SAG）和美国电视交易协会（AFTRA）正在进行罢工，华纳兄弟电影制片厂的明星无法宣传这部电影。

据悉，《沙丘 2》原定于今年 11 月上映，由柴勒梅德和赞达亚主演，影片改编自弗兰克・赫伯特 1965 年的小说，讲述了神话英雄保罗・阿崔迪的冒险经历。

超级英雄电影《蓝甲虫》的首映票房为 2500 万美元（IT之家备注：当前约 1.82 亿元人民币），考虑到《沙丘 2》的大规模投资，工作室希望不再重复这个相对较低的数字。

华纳兄弟上映时间表的变化也导致了其他影片的上映推迟，《哥斯拉大战金刚 2：帝国崛起》的上映时间从 2024 年 3 月 15 日推迟到 4 月 12 日。

在这场罢工活动的影响下，许多工作室已经宣布推迟项目。原定于 2024 年 3 月上映的《蜘蛛侠：超越宇宙》已被索尼无限期推迟，迪士尼也宣布对即将上映的《星球大战》、《漫威》和《阿凡达》电影进行调整。

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