微软总裁：AI 监管框架须“客观清晰易懂”，以防止约束无用招致“科幻电影场景”出现

IT之家 8 月 25 日消息，微软公司总裁兼副董事长 Brad Smith 今日在 2023 年印度 G20 峰会上发言时强调，业界需要“真正明确清晰易懂”的 AI 监管原则，其同时呼吁业界制定 "监管蓝图"，以确保 AI 始终处于人类控制之下，以防止 AI 过度发展招致“科幻电影场景”的出现。

▲ 图源 微软在 G20 上的报告

Brad Smith 表示，人们希望得到“AI 不会失控的保证”，因为他们看过“太多科幻电影”，当下 AI 正在成为一种不可或缺的技术，需要通过各领域利益相关者制定的标准来实现透明度。

我们看过太多的科幻电影，结果都是相反的。当我们正在创造感觉像是科幻小说的一部分时，需要公司和监管机构关注这一点。这意味着要真正关注了解正在部署的云，关注了解正在创建的内容，尤其是人工智能创建的内容。

Brad Smith 声称，提供 AI 服务的企业应当了解客户如何使用人工智能，同时各国家应当联合创建全球标准，在应用、模型、云和数据中心等不同层面实施统一监管。

IT之家同时注意到，微软目前已经发布了 G20 峰会上相关议题的白皮书，以强调“监管蓝图”的实现，而当下微软已将 AI 整合到其许多产品中，其中包括新必应，以及即将在 Office 365 和 Windows 11 等产品中推出的 Copilot 助理功能。

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