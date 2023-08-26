ROG 新款 Z790 主板支持 Wi-Fi 7，全新易拆式天线可强化无线性能

IT之家 8 月 26 日消息，ROG 现已发布 MAXIMUS Z790 DARK HERO 旗舰主板，采用新一代 WiFi 7 技术和全新华硕易拆式天线设计。官方称，全新的天线即插即用，在优化 WiFi 天线安装体验的同时，还可强化无线性能。

据介绍，ROG Maximus 和 ROG Strix Z790 主板将成为其首批 WiFi 7 主板。其中，ROG Maximus Z790 Dark Hero 将提供高达 5.8Gbps 的连接速度。

易拆式天线采用全新的硬件设计，包括 PCB 电路优化和新的增强型内针连接器，大大提高了 5GHz 和 6GHz 频段的信号传输。官方称，由于它是定向天线，ROG 还在 Armory Crate 应用程序中为用户提供了方便的工具，通过调整其位置来提高信号质量和范围。测向仪只需几个步骤即可检测信号强度并确定天线的理想位置。

据 IT 之家此前报道，华硕 ROG 现已发布上图三款 Z790 主板。旗舰型号 ROG Maximus Z790 DARK HERO 配备 20+1 相供电解决方案，拥有一个 PCIe 5.0 M.2 插槽和四个 PCIe 4.0 M.2 插槽，搭载双雷电 4 USB Type-C 接口。该系列主板的 Wi-Fi 7 网卡为英特尔 Gale Peak 2“BE200”和 Killer 1750X，同时带来了蓝牙 5.4 支持。

预计 ROG 新款 Z790 主板将在下个月随着英特尔酷睿 14 代桌面处理器而推出。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。