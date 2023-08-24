七彩虹 CVN B760M 背插主板开卖：白色 PCB 设计，售价 969 元

IT之家 8 月 24 日消息，七彩虹 CVN B760M-BACK FROZEN WIFI D4 接口背插主板现已开卖，售价 969 元。该主板保留了 CVN 系列的设计语言，在全白的 PCB 基础上配备了特色的银白色寒霜散热装甲。

IT之家整理七彩虹 CVN B760M-BACK FROZEN WIFI D4 接口背插主板介绍如下：

七彩虹 CVN B760M-BACK FROZEN WIFI D4 采用了 12+1+1 相 55 安的 Dr.Mos 供电，支持 13600KF 等主流中端 CPU 长时间高负载运行；主板拥有 4 条 DDR4 的内存插槽，支持高频 DDR4 4800（OC）内存；主板设计了一条 PCIe5.0*16 的全长显卡插槽，一条 PCIe3.0*4 的开放性插槽；提供 3 个 PCIe*4 满速的 M.2 固态硬盘插槽，并配有简易安装结构，其中两个带有寒霜散热装甲，用户可以根据自己的需要自行更改散热装甲安装位置；还有 4 个 SATA3.0 硬盘接口，PWM 风扇接接口高达 5 个，其中 1 个 CPU 风扇，1 个水泵接针，3 个机箱风扇接针。

外部 IO 方面，这款主板提供了 1 个 DP1.2 和一个 HDMI2.0 的视频接口，4 个 USB2.0 接口，2 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口以及 1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口，一共 7 个后置 USB 接口。

为了方便玩家自行升级 BIOS，七彩虹把免 U 更新的按键也设计在了背后。主流的 2.5G 网卡自然也没有缺席，高速网卡可以提供更大的带宽，带来更良好的网络体验。也考虑到用户的需要配置了支持 WIFI 6 和蓝牙 5.2 的无线网卡，令走线更极致。除了常规的前置 USB2.0 和 USB3.2 GEN 1 TYPE-A 的接口外，也配置了一个前置的 1 个 USB 3.2 Gen 1 Type-C 插槽。

用户体验方面，七彩虹 CVN B760M-BACK FROZEN WIFI D4 在主板下方有 DeBug 诊断灯，方便用户快速判断故障来源，iGame Center 专属软件，让用户全方位了解各个部件的运行情况，还能在软件中设置个性化灯效。

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