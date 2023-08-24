消息称瑞昱 5GbE 有线网卡芯片 RTL8126-CG 存在稳定性问题，因此将推迟到明年

IT之家 8 月 24 日消息，大多数科技厂商都在科隆国际游戏展上展出了一些新品或即将发布的新品，例如华擎就展示了其“半代”更新版 Z790 主板，这些新主板都采用了 RTL8125-BG 芯片，而不是 6 月份 Computex 展上原型机采用的 RTL8126-CG。

荷兰媒体 Tweakers 从参加科隆国际游戏展的多家主板厂商那里了解到，瑞昱 5GbE 有线网卡芯片 RTL8126-CG 虽然更便宜，但由于稳定性问题不会搭载于今年秋季推出的主板上。

据称，Realtek 正在修复这类问题，但他们无法在今年秋季新主板上市之前解决，因此我们可能需要等 AMD Zen 5 和英特尔 Arrow Lake 处理器所使用的新一代主板面世才会看到该芯片，而这两种处理器预计将于明年下半年才会推出。

Realtek RTL8126-CG 基于 PCIe 3.0 x1 接口，比 Marvell 现有的 5Gbit 和 10Gbit / s 产品更小、更便宜。

据称，Realtek RTL8126-CG 是一款微型 QFN56 芯片，尺寸为 8x8mm、最大功耗为 1.7W，实际上应该属于 RTL8125-BG 的后继者，预计采购价仅有 5 美元（IT之家备注：当前约 36 元人民币） 5 美元或当今市场上大多数类似产品至少为 20-30 美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。