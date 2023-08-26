赛力斯与博世中国官宣合作，将共同打造高端智能电动汽车

IT之家 8 月 26 日消息，博世中国旗下公众号“博世资讯小助手”周五宣布，赛力斯汽车与博世中国签署战略合作协议。

双方将在车辆安全系统、驾驶辅助、自动化功能、动力总成及电气化解决方案等领域的研发、新材料应用和零部件供应等方面建立战略合作关系。IT之家整理合作细节如下：

赛力斯汽车方面： 将博世中国列入车辆安全系统、驾驶辅助、自动化功能、动力总成及电气化解决方案、汽车售后市场技术与服务等领域的战略合作伙伴；

博世中国方面：将赛力斯汽车作为长期战略合作伙伴，提供良好的工程及售后服务、供应保障、有竞争力的产品价格，双方全面推进业务合作，共同打造面向客户的高端智能化电动车。

IT之家此前援引中新经纬、财联社、36 氪等多个信源报道，赛力斯汽车近期进行了新一轮组织架构调整，新成立 AITO 问界事业群。据了解，此次调整目的是进一步提高管理效率、快速响应决策，以聚焦核心业务，推动创新发展。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%。为求破局，赛力斯近期可谓是动作频频。

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